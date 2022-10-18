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剛分手的她情緒沒有多大波動，看上去倒更輕鬆了些。

「其實同佢分開個原因咪係佢成日話『分手』，我頂唔順囉！」她沒好氣的說。

以為提分手是女人慣常的把戲？她男友才有王子病，經常製造事端，為小事無理取鬧，稍為不如心意，便搬出「分手」這個好使好用的殺手鐧，讓她閉嘴！

「一直以來我對佢都好好，但佢一唔高興就話分手，太多次啦，講完分手之後，又扮無嘢約見面，最近又係咁，我答佢『就咁算啦』！」

儘管她事事以男友為先，因為愛他才多番包容，俯首低頭，但長期被分手威脅，誰也聽得膩，愛得累，既然他多次提出，那就讓它成真吧！

「佢講分手講到我好無安全感，我有咩做得唔好先？真係受夠佢呢個態度！」她語帶不憤。

輕易把分開掛在嘴邊的人，不外乎是覺得對方很著緊自己，恃著偏愛，肆無忌憚的賭對方有幾愛，會否立馬臣服，死命的挽回、哀求，讓自己得到想要的東西，佔盡上風。

無論那是脫口而出的氣話，又或是想獲得對方更多關愛的試探，對對方而言，「分手」兩字具有無形的威力，是把利刃在心上反覆抽送。也許頭幾回，會因為不捨而退讓和挽留，但一而再，再而三的玩這場分手遊戲，誰都難過、失望透。與其困在死胡同，倒不如盡快閃逃，逃避這段折磨人的關係，被多次威脅的她終於頭也不回的離開。

曾經認識一位「分手達人」的女友人，為婚事逼男友就範，隨口用分手，挑戰和考驗對方，男友終有一天受不了，回她一句「好」，直接結束7年情！用幼稚的態度操控感情，假裝不怕分開，心裡卻期待對方更為緊張，最好用盡各種方法表達、放下姿態哄她、求她，這才證明是愛？！

兩人間的相處少不免互相遷就和忍耐，但別以為對方一直忍讓，便是自己掌握了話事權。感情從來都不是單靠吵鬧或威脅便能得償所願，要是朝夕難相處，對方自然有離心，誰也沒有非誰不可！

學不會成熟處理感情，卻一味利用偏激的情緒作威脅，那就該為自己的無知而負責，「狼來了」終有一天會成真的！







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