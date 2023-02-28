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最近生活逐漸復常，旅遊癮又被挑起，幾年沒有出關，今年總能好好計劃吧！

「佢話不如一齊去泰國，我本身都OK架。」她和拍拖兩個月多的新男友正計劃出遊。

「旅行好呀，增進感情嘛。」旅行能加深對彼此的了解，除了喜好、性格，就連生活上的細節、合拍度，甚至是金錢觀等，皆在一趟出遊中表露無遺。

「初時佢主動話大家第一次去旅行，佢會俾哂酒店同機票，大家再夾錢做公數，用黎坐車食飯，我OK架。」她把事情的始末娓娓道來：「點知佢book咗啲貴酒店之後，話唔想俾咁多，要我全部夾返一半，我唔想夾到足，佢就話我係想拎著數嘅港女！」

「又喺佢自己話負責機票、酒店，宜家book咗先反口！」我實在不認同。

「佢有暗示今次旅行想『進一步』，宜家突然要求AA，咁咪開房錢都計到足？人工高我一截都咁『度』！」她說的暗示是指對方要求旅行有sex吧，這是第一次出遊，也是雙方的「第一次親密」。要是他如此均真，那麼她不碰他，他也不要摸她吧，哈！

曾遇過不少糟糕的人，我對挑選男友早已有一定要求，其中一項是絕不會選「對錢銀太計較」的男人。領教過某位前度的孤寒，怕了，他是那種薪金比我多，卻一元半角都要和我算，一點都不能少，就連買個快餐都會記在心中，當時他很熱衷使用剛普及的PayMe，原因是方便追數呀！和他斷纜的導火線亦是與錢和旅行有關。

當年他主動提出第一次旅行，自動請纓包辦機票酒店的費用，就在預訂了廉航和東京蚊型酒店後，他覺得超出了原以為6、7千元便能成事的預算，突然要求我攤分所有費用。對於他出爾反爾，我固然驚訝，但也打算付大部份的公數洗費，供大家吃飯乘車之用，以整趟旅行總額來算，不是五五分帳都已是六四了。誰不知他竟預先要求公數剩下的所有錢都全部歸他所有，嘿，不就是計得很清楚，還想得寸進尺地把我拿出的錢都據為己有嘛，真掉臉！無興趣跟一個事事必計的男人去玩，那次旅行馬上告吹！

旅行確是情侶間的一大考驗，作為女生，我不是AA制支持者，亦不要求男方來個「全包宴」，各自付出，有共識便可，但底線是不會想有一個錙銖必較的男友！當每項金額都要計算清楚，說好可以反口，對方口袋的錢都可以充公，一切最好有「賺」……是以為拍拖是盤生意麼，跟這種人去玩都不會高興呀！男生願意在旅行時為女生付錢，我們是會記在心上的，要是男方人工較高，合理情況下付出多點也不為過吧！現在已樣樣計較，將來還能相伴倚靠地走下去麼，真想知道那互相照顧、提點、十月懷胎、生兒育女，這些如何計？！

「未出發先激氣，計到咁，呢個旅行唔去都罷啦！」我忍不住說，聽說旅行很考驗人，未起行，已看到對方討厭的一面了。







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