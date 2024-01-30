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錢很重要，相處起來，更見真章。

「同佢之間有唔少問題，對生活嘅要求差太遠了。佢份人又懶又無計劃，我成日叫佢努力搵份好工，發展下副業，佢就淨係識打機，對生活零要求，咩都要平，仲叫我拎公司嘅免費文具同禮品畀佢……。」她嘆了口氣。

躺平主義、缺乏上進心、對自己、生活無要求，加上貪便宜、窮思維，嘿！

「有時想食好啲，佢就話貴，我請佢佢又覺得唔好意思，上次一齊食韓國炸雞，埋單500幾，佢係咁講貴，話食茶記碟頭飯平啲，勁煩！」她接著投訴：「同朋友食飯都唔會計住晒啦，到最近我買咗好少少嘅skincare，佢又講咗我好耐，話我亂洗錢，同佢一齊我簡直係生活質素斷崖式下降！」

他對錢銀的態度，也影響著約會質素，他們連到cafe吃個brunch或喝杯咖啡都不會，他一味嚷著貴，說不能讓商家賺了，把她煩得投降，而備受他推崇的活動是到公園或海傍坐著，零消費嘛。

和一個人在一起，「喜歡」很重要，三觀要合，金錢觀亦然。她對生活向來有要求，喜歡有質素、精緻的東西、間中出入高級餐廳，和他一起之前已是如此。花著自己賺來的錢，afford得起，作為獨立自主的女人，沒問題呀。

原本她並不介意他收入較低，只是當談到對金錢的看法、花費的方式，已是全盤不同。他不捨得過好一點，也不讓她有所要求，把自己對金錢的一套強加在她身上，這些分歧已影響著雙方關係，這是未來生活的縮影呀，金錢觀上找不到平衡點，只剩下不願、勉強和爭拗。

她說著說著，讓我想起某位前度，他年紀比我大，人工亦比我高，為人吝嗇，對金錢十級計較，生活上的一切要便宜，吃飯要平，不求質素，只為維持生命。和他約會多是去快餐店和茶餐廳，沒甚麼好吃，便宜最好，再間中送我淘寶貨禮物……。身為天秤座，一貫喜歡吃、穿好一點的我，即使花著自己的錢，都要得到他的准許，他經常左一句「又洗啲咁嘅錢」，右一句「平嘢咪一樣」的嘲諷著。

壓跨這段感情的原因，還是「錢」，說的是不到十元八塊，那次他為了省車費，要我和他由海港城步行半小時至紅磡坐車，當時已近晚上11時，正在感冒、海傍吹風後的我，回到家頭暈眼花，發起燒來，旋即明白錢至上的他，可以連我的小命也不顧。當時的我和他已近30，sorry，老大不小的我接受不到此等男人及這種生活狀況！

兩個人在一起，該是1+1的狀態，而不是互相牽制、拖累，所以金錢觀一定要合得來，講多無謂。誰叫我們有想過的人生，想要的生活質素，不想因為對方一己的想法而勉強配合，畢竟我們努力著就是希望能過得好一點，要是一起的生活比單身時還要糟，自己一個更好！







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