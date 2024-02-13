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計劃出Pool的她，早前參加一連串Speed Dating活動，認識了一名從外國回來，在金融界工作的男生，一口流利的英文、半鹹淡的廣東話、帶點陽光的笑容，瞬間吸引著她。這幾個月以來，他們幾乎每星期約會，讓單身已久的她不禁心花怒放。

約會初期，她每次說起他都是雙眼發亮：「佢外型好，性格都OK，講廣東話個時仲好Cute……哈哈，呢排同佢keep住約會我好開心呀！」

幾近無間斷地約會多月，雙方態度帶點曖昧、親暱，顯然是處於友達以上，戀人未滿的狀態，發展成情侶是指日可待吧，她是這樣想的。

「同佢都Date咗一排，但佢又無下一步……。前排我忍唔住問佢，點知佢話『未Ready拍拖』，呢個理由會唔會太好笑呀！」她不禁有些失望。

「唔係想拍拖但又畀錢Join speed dating，一定係想純交友啦，哈！」我也不禁失笑。

無論條件或性格，他都是她的理想型，持續約會數月，不是該邁向直路麼，怎麼他給出這個答案！要是兩人剛認識，也許還需要時間了解，確定彼此是不是適合的對象。然而他們已約會多時，每星期慣性見面，言談甚歡，相處愉快，不是代表正在發展順利麼？！假如他根本沒有意思，大概在一兩次約會後，即會自動斷聯吧，這是Speed Dating的生態。怎麼擺出欲拒還迎的姿態，有了曖昧感覺後才拒絕，難解！

Speed Dating的原意正是認識對象，以拍拖為目的，不然何需付上一筆金錢，花費時間參加約會呢？別說甚麼為了擴闊圈子，交個朋友等搞笑原因，我才不信，這個年紀，要付錢的，誰不是目標為本。

以為好不容易遇到一個期盼已久的對象，怎知道依然是零結果。大概失望不只是因為這次有過期待，付出過感情，而是步入中女之齡，單身已久的她，終於遇到這個他 — 這幾年來讓她最有所期待的人，以為愛情降臨，卻原來是曇花一現。

他的回應是甚為耐人尋味，難道是在尋找一段只求開心、閒時有人陪、聊天、吃飯的關係麼？反正說到確認彼此關係，便會產生責任了，拒絕至上吧！







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