加入最愛專欄 收藏文章

「第時我可能都係一個人食放題、打邊爐。」她幽幽的說著，讓身旁的我也不禁難過。

早前她發現男友在外面搭上不同女生，她為此已甚為傷心，冷靜後原打算與他重新修補關係，誰想到他隨口一句「算啦」，將一切草草結束。

分手後的她一臉落寞，既無法接受男友如此薄情，一句便把她扔下，更不習慣回到一個人後的日子要怎麼過。

「大家一齊都算耐，我都諗可能會同佢行落去，好自然對佢好用心，對呢段感情好認真，點知到頭來係咁嘅結局，佢好決絕要分手，我覺得自己個心好似掏空左咁。」雙眼無神的她說著。

「或者已經唔係18、22，我地自不然會將每段感情睇重咗。」我明白她的心情。

她有過好幾段情，情路都不算順利，不是遇上玩弄感情的渣男，便是對方性格自私，難以相處。付出過心機、花過不少青春，「無心者無所謂」吧，傷心難過的，只有她一人。

「當初我以為佢都算係個正常、合適嘅男人，點知佢都係渣男一個。失望過咁多次，總係遇上壞男人，我有時都諗係咪要放棄了，已經無勇氣再去識新人、再次拍拖，怕啦，可能我以後都一個人……。」她嘆了口氣。

回想起那天，他被她抓到出軌證據，連一句「對不起」都沒說，更提出分手，急著把她甩開，難堪又草率的結束，有如把她世界中的燈都滅掉了，瞬間漆黑一片，她亦陷入難過之中，難以自拔。或許是有所期待，才讓人更為失望，原以為這段情能有想要的結果，誰想到只是另一場的傷心，她都想著要放棄了。

這次結束，不只是結束而已，連帶的是她對感情失去信心，逞半放棄狀態，好像失去了喜歡人的能力，更別說對戀愛的期待。她努力地把生活填滿，卻在靜下來的時間不自禁地獨自發呆，想起以前、前度、一場場的背叛、原諒和傷心，想不懂為甚麼每場感情都總是一場空，到底是哪裏出錯了？既放開不了，亦不敢再跨前半步。

我懂這種心情，很愛過一個人，真心實意的相愛、付出，到頭來只剩下一場空和一個笨透的自己。用心愛過，是難以說忘便忘，放下便放下吧，只是希望傷心過後的她，還能有勇氣重新走出來。







全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解