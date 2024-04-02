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她最近有位甚為進取的追求者，一直積極相約，亦多次向她表白，然而約會過幾次後，她都不為所動。

她當時說了一句「佢唔係我要嘅人」，令一眾友人感到奇怪，因為論外型、條件，男方也算是不錯。

「點解你唔畀機會佢呀？」我實在好奇。

「佢邊似真心鐘意我呀。」她接著說：「同佢約過幾次，大家唔係咁啱傾，交流唔多，佢對我都唔太了解，咁快話好鍾意我？我就唔多信啦，哈！」

「佢做金融嘅，始終係識計數嘅人！」她直言。

以為她是個難追的女生麼，不，她選男友時猶其謹慎，清楚自己要些甚麼，不要些甚麼。

她這樣說我便明白了，眼看她條件不俗，除了外表漂亮、於本地名校、外國大學碩士畢業，還有份不錯的工作，也有著人生計劃，30歲前已投資物業收租。無論背景、前景或經濟能力，她大概除了是個賢內助外，跟她一起，亦能讓彼此的生活變得較為輕鬆？！

對於精於數理的金融人來說，找女友不會只要個普通女人而已，其中的優點、好處，都會計算得很清楚。是把身邊女生的條件衡量、比較了一番，覺得還是她條件最優秀，是最適合、最理想的伴侶人選吧。他的心意未必真的在她身上，而是她的條件，能在經濟和生活上幫助他。以前是女生想嫁得好，現在的男生也想娶得好，少努力幾年？！

他的愛沒那麼純粹，心裡盤算著的東西不少，別指望他會一心一意的愛著她，所謂的喜歡是有條件的。

回想起，我也遇過類似的人，與一位男生只是普通的Hi Bye Friend，某天他卻說已喜歡我多年，最讓我莫名其妙的是，向來與他沒多少交流，他甚至連我喜歡甚麼、性格如何、日常喜好、愛讀哪些書、去哪裡旅行，都不甚了解，卻說一直喜歡我？不懂得是否與外表或條件有關，但從他口吻，我也猜到一二，大概他認識的女生中，我算是較符合他選對象的要求和條件，才會說喜歡我吧，哪有幾分真心實意，嘿。

只有真正懂她、喜歡她的人，才值得在一起吧。







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