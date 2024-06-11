愛情速食文化：分手後無縫接軌、迅速換畫！不想Stay Single，轉身換下個是正解？

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「我有新男朋友啦，我哋仲好Sweet添呀！」她自帶戀愛光芒的甜說。

她這番話讓一眾好友不禁為之一呆，不是早一、兩星期，她才剛分手麼！

前男友一通電話分手，在社交平台旋即公佈單身，她還為此在餐廳哭得唏哩嘩啦、淚流滿面，連妝都花掉了。友人們都紛紛安慰著她，當時她想著不少挽回男友的對策，還提到這段情讓她很受傷，情願孤身一人都不想再愛下位了。看她借酒消愁地麻醉自己的模樣，是真的心傷呀！

當然，嘴裏是這樣說，但才不到幾天的時間，她已立即重振旗鼓，一邊廂催促朋友介紹男生，另一邊廂已積極在交友App上物色對象，一刻都沒有怠慢，新歡很快便上陣。

「我同Ex分手嗰陣真係好傷心，覺得世界要崩潰㗎，但仔死仔還在，下個更可愛嘛！我諗通咗，轉個頭就無嘢啦！我同宜家男朋友識左幾日，覺得啱咪一齊囉！」她壞壞的笑說：「我唔想Stay single呀，等咩啫，緊係快啲搵下個啦！」

不過是兩周不到的光景，她已飛快的瞬間換「臉」兼換畫，由剛失戀的淚人，轉眼間投入新男友的懷抱，還甜笑著大曬新戀情，反差真是大。原來女人忘情起來不比男人遜色！

看著她灑脫的模樣，果然又一證明現在的愛情觀就是以速食為主，誰要為剛過去的戀情、失去的情人而緬懷、難過、消沉，單身就如同在這場遊戲中輸掉，還是該快速尋找下一位，一個接一個的拍拖模式才是正解！

迅速地投入另一段感情，可好？兩人可有花時間在前期的相處上、感情會否穩定、彼此可有足夠的了解，判斷對方是合適的對象麼？一起不是只為了陪伴或其他需要吧。

感情可不是鬥快投奔下個懷抱的遊戲，無縫銜接是純屬過渡式，還是真的有幾分認真？希望不是另一個替代品，另一場錯愛吧！







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