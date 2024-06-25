與前度相遇！從當初的恃勢凌人變得平庸不上進，證明分手是最好的決定？

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與前度相遇，會是怎樣的心情？是為過去不禁緬懷、患得患失，還是帶著笑容看著現在的他？

早前她前度剛好以客戶身份出席公司活動，看到賓客名單的她幾近手震，心裏戰戰兢兢，還得裝作若無其事地與他寒暄……。

「你知唔知嗰下我幾緊張，即刻照鏡，執返個樣再擠出笑容......。」她訕訕而笑的說。

想起當年曾是他的手下敗將，垂頭喪氣「敗走」的她，在突如其來的相遇，真是百般滋味在心頭呀！

「同佢傾咗幾句，講起大家現況，估唔到佢完全無變，哈！」她忍不住笑了出來。

「你同佢都分開咗幾年喎......無變係好事定唔係好事？！」我花生mode地問。

「唔係講佢個樣無變呀，而係佢所有嘢都無變，包括工作、生活、環境，全部都同當年一樣！」

維持不變在他的Case來說並不是件好事，人不是該有所進步麼，而他卻還是停留在幾年前的老樣子，依然在同一間沒甚麼前景的公司打著一份無晉升機會的工作，只因工作量輕鬆！職位不變，人工大概也差不多，生活亦是一樣，與家人同擠在舊區的舊樓，看來這幾年過去，他的思想、人生、生活質素還是原地踏步，絲毫不改。看著他如此平庸不上進，感覺有趣得很，嘿！

不敢忘記當年的他是何等自滿，和她一起時已不見得待她好，到後期更是把她貶到一文不值，多番嫌棄、詆毀，批評她的工作和生活，最後在吵吵鬧鬧間與她分手。這有如一根針，一直扎著她的心，讓她覺得是自己有問題，才落得這樣被狠飛的下場！

「分開咁多年，佢仲係咁嘅款，嗰種感覺好特別，哈。」她嘴角微微上揚的說：「你記得佢當年成日踩我，對我態度又差，一時話我份工唔夠好，搵錢唔多，一時又話我家境普通，無父幹……畀佢講到我一文不值，配佢唔起咁！」

當日被分手的她，雖然心傷，但如常地埋頭苦幹，努力工作，近年還升職加薪，買了物業投資，亦搬到新樓自住，空閒時Shopping、吃好西、去旅行，靠自己的能力讓生活有所提升，現在的她是活得更自在、自信吧！

「當年佢落井下石，而你已今時唔同往日，有啲人同事你回頭睇返，只會覺得得啖笑，唔駛多謝㗎！」







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