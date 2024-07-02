談戀愛也要理智！這3種「渣男」特質，避之則吉為上策

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愛情也許會讓人盲目，深愛固然是好，但倘若過於盲目，不顧一切地投入，不就是隨時讓自己陷入困局了麼，做女人嘛，還是該愛得理智，懂得審時度勢，分辨真情假意，以免遇上渣男、Cheap男而萬劫不復！

第一種：總想佔女人便宜的男人

感情固然是男女雙方互相付出，或許付出上會有多有少，正常的關係該是兩人用心相處，而不會在吃喝玩樂或金錢利益上拿著數，佔對方便宜。可是有些男人除了天生欠缺風度，更是愛四圍尋找好處，哪怕是朋友或女友，他都會千方百計的想「搵人笨」。這裏說的佔便宜，可不泛指是肉體上的毛手毛腳或「抽水」，更包括錢財、關係上的，他都想有所得著。別讓這些一心想在女人身上得到金錢或支援的男人埋身，充滿心機，沒有膊頭的男人注定靠不住！

第二種：玩家Style，不會認真對待感情

「男人不壞，女人不愛」，帶點壞的男人總是份外的吸引，他們大多很會掌握女人的心思、滿嘴甜言蜜語，性格狂野，著實讓人著迷！然而這種男人，即使性格上再吸引，也不是長久交往的好對象，他們隨時對待每個女人都滿有曖昧、腳踏幾船或是很快便見異思遷，認清事實吧，他們就是不會對感情認真，把真心放在女人身上的物種呀，一貫輕浮、自私的作風，絕對是個危險的存在！別再傻傻的為此等男人心動，他們再壞再吸引，都不會是適合的對象，為了自己安好，還是小碰為妙也。

第三種：拖著，不願意給予承諾

也許他人品不差，對感情亦不輕率，但這就代表他是個能安心托付的男人麼？不少男人，他們未必壞，亦未必會騙，卻在感情上有著嚴重的拖延症。任憑女生和他一起多年，付出過不少心機與青春，他都遲遲不願邁前多一步，計劃將來或提出結婚。反正拍拖的付出和責任，比婚姻少得多，說白了，這種男人就是想逃避責任。當青春、承諾，只是一場空，而他只想拖著，不願意給予承諾，那就要好好想想，是該無了期的等待，還是應及早轉身離開。

無論他是有口無心或是只講不做的男人，面對不適合的感情，還是要敢於盡早閃人，免得讓自己受到委屈或傷害！







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