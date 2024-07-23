把過去的情場黑歷史向現任坦白！對方會包容一切，還是引發另一場風暴？

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朋友之間是能無所不談，互相知道彼此的過去或秘密，但朋友與男友總是有所分別吧。她最近交了新男友，正沉醉愛河當中，但曾經那段鮮為人知的過去，卻讓她總有些不安。

「你知我以前好貪玩㗎，雖然話宜家收心養性，但始終嗰段過去都唔係咁見得光……。」她略為猶豫的說：「我覺得既然同佢一齊，係咪應該對佢坦白過去嘅一切呢？」

「你打算講晒以前既情史、孽緣細節佢聽？」友人D問。

「兩個人一齊係咪應該坦承相對？我都唔知……。」她輕聲的說。

與現任男友一起前，她是位無男不歡的Play girl，在情場上有過多段驚人戰績，同時間縱橫在親密情人或掛名男友之間、認識炮友、流連夜店、發展一夜情，與不少陌生男人未談情先上床，對她來說都是等閒事。那段胡亂的過去，雖說已成過去，她亦早已從良，但黑歷史是真確地發生過，成了一段揮之不去的陰影，讓她偶爾回想也會嘆一口氣。

崩壞的黑暗史也讓她一直提心吊膽，既害怕那段過去會影響著現在難得的感情，卻又為自己的隱瞞而覺得歉疚，想親口「告解」一番。

想跟對白坦白，或許是出自一片真誠，希望對方看到完整的她，然而揭開真相前，需先考慮對方的接受能力吧。那段黑暗的過去，會令他有怎樣的想法，會否認為她很壞、很髒？擔心她會重蹈覆轍，再次貪玩，搭上其他男人？他是否夠開通，能包容她的陰暗面和色慾情史，與她繼續走下去？

誰也有過去吧，是要刻意地說出口麼，這大概只有兩種結果，一是男友無法接受她有過亂來的男女關係，繼而厭惡，轉身即走；二是勉強接受，繼續一起，卻因為安全感問題，開展Check電話、查相簿、查行蹤之行徑，心裏的那根刺，讓兩人展開了另一場的困獸鬥。

「咁坦白做咩啫，每個人都有自己既秘密啦，維持你宜家個乖乖女形象唔好咩，嘿！」笑著說的友人D顯然是不同意她把一切全盤攤開。

「講還講，可能無必要講咁多情史細節佢知？」我說的不是一個答案，而是想她再仔細想想。

聽說成年人的世界都夾雜著不同的秘密？過去的事無法改變，說的並不是要刻意隱瞞，如要主動坦承自己的經歷也並無不可，但要知道的是，有些事情說出來後便會讓局勢變得不一樣。要怎樣跟男友剖白自己，是她的選擇，但後果如何，她可要想清楚了。







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