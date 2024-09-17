錯的時間遇上對的人？經歷曇花一現的人和事，才發現結果比過程更重要！

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「我已經覺得好攰，唔想再愛下一個了……。」她嘆了口氣。

談了好幾年的感情，最後還是無疾而終，剛分手的她份外的難過。

她一向戀事多多，多得連10隻手指都數不清，曾被多番追求，縱橫情場是看似威風，但又如何呢，戀愛多回，現在的她還是孤身一人。

「由鍾意一個人、相愛、相處、磨合，到頭來又係無結果，白白浪費心機……只係想搵個人定落嚟，點解咁難？」

「錯愛真係傷心又傷身，所以話『對的時間遇對的人』真係好重要，如果唔係都係嘥氣。」我若有所思的說。

年輕時的我們，發展一段戀情簡單得多，不會想得太深入，只要互相喜歡、心動便夠了，別的原因、條件都不太重要。現在的我們已老大不小，早就不會為對方的甜言蜜語或是他做的小事瞬間心動、奮不顧身地投入。畢竟我們要的是細水長流的關係，而不是一時片刻的激情或衝動，對感情有著更多要求，除了要與對方有話題，三觀契合，還得兼顧人生想法、計畫、考慮對方條件及經濟等。不欲貿然地開展一段感情，付出前更會三思，左思右想，複雜多了。

以前總聽說，結果不重要，重要的是過程，不，誰要只享受過程呀，不是我們害怕付出，而是怕用心戀愛、花了一段時間磨合後，只得一場空。好吧，被時間追著跑，沒多少青春再食白果，沒有結果的付出太累了！

我也曾經是個大情大性、活在當下的人，說著「做人最緊要開心」，只要喜歡對方、有些許感動，想就在一起吧，有些感情不一定天長地久，愛過、有美好的回憶便夠了，天真的我曾是這麼想的。即使知道眼前一切如鏡花水月，他只是個短暫的對象，但為求開心、相愛一場，依然義無反顧地投入，最後不是甚麼都沒有，便是落得一身傷……。到頭來還是覺得自己太傻太笨，沒有結果的人和事，何必開始！

人來人往、兜兜轉轉過後，還是兩手空空，才覺得總不能一齊過便算。我們已無法不顧一切、不計較成本、一味落力地付出，還是會權衡利弊、在意得失，不想只求眼前的開心，而不顧分開時一切付諸東流的感覺和代價。感情、時間追不回來，不能讓自己再受委屈或傷害了。

成長中要學會的一課，是人變得現實，目的為本、重視結果、懂得計較，光陰不想虛度，不要模稜兩可的答案，也不想滿腔錯付，浪費心血、時間和青春。談戀愛不只要過程，我們還要實在的得著，想有個穩定的對象，結婚、成家，感情需要一個結果！

曇花一現的人和事，再美再吸引，都不要了，誰也不想到頭來只是南柯一夢！







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