分手要快？面對極高控制慾的另一半，要盡快逃離魔掌！

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最近朋友圈中，大家都力勸Y盡早跟男友斬纜，雖說做人莫叫人分手，但有些手就是該分！

Y和男友從朋友開始，認識了一年多才一起，本以為這樣的發展模式該是很穩妥吧，不，有些男人很會掩飾黑暗的一面，一起前是一副文質彬彬的模樣，但一起後極速變臉，有如另一個人。平時對著朋友話算不上多，看似文靜的他，面對女友卻經常趾高氣揚，指手劃腳，態度不好外，更是常常為些小事暴怒，連珠炮發的責罵，說盡傷害、貶低她的說話。

事無大小都能吵起來，他是個有瘋狂控制慾的男人，只要Y平日未有依他，當個聽話的羔羊，即會馬上遭殃。而那不過是些雞毛蒜皮的事，例如沒有即時回覆、參加有男有女的朋友聚會、與男友人吃個飯，這些都會令他突然幻想過度，暗指她打算出軌！一場場瞬間的暴怒、聲撕力歇的責罵、多次言語威嚇或幾乎粗暴對待......恐怖吧！後來為了全盤掌握Y的行蹤，他更會定期查看她手機短訊和照片，甚至要求她交出電腦瀏覽器紀錄，證明是安份在家。和這種人在一起，開心不多，卻有如坐牢！

對於這類暴躁兼失常的男人，我某位前男友是其中一員，表面性格平和的他，暗地裡卻是個經常動輒發火的大男人，無數次為些日常事情被他大聲怒罵。他要求我隨時報到，哪怕是在公司OT，未有即時報告加班行蹤、和朋友吃飯，手機放在一旁而未有秒覆短訊、跟認識多年的已婚男友人食Tea，都會讓他心生懷疑。小則反覆套問我行蹤或是一通電話打來句句質問，大則要即時附上自拍或開Video call，種種過度的反應都讓我很吃不消。好幾個早上收到他突如其來的責罵式千字文WhatsApp或是話筒中咆哮，他是認為只要夠惡、夠大聲，便掌控了關係的話事權吧！

面對此等性格陰晴不定的男人我也是挺害怕的，深怕一不留神惹怒了他，會落得難以想像的下場？！這段爛透的關係只維持了一個月多，我已被他弄得緊張兮兮，如坐針氈，看著鏡中的自己面色一片灰沉，深知不對路，需要逃離魔掌呀！

當朋友都叫Y儘快離開，她卻遲遲未能動手，我懂，身處此等關係，是有很多的擔憂和有口難言，這種男人多半認為自己是話事人，更是不願意「被分手」，會緊抓不放、多番威脅，讓人很難提出分開，既要小心翼翼，不敢刺激他，更怕他抓狂起來會有人身危險！當對方不甚正常，一起下去只會是被困在一段不堪入目的爛人生，面對錯的關係更要懂得決斷而冷靜地快刀斬亂麻。

從前，我們選男友會先著眼對方外表和經濟條件，他是否高大帥氣，工作是否有前途，但現在才明白，對方的EQ更為重要，一個情緒穩定、懂得自控、少發脾氣的男人，才選得過呀！







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