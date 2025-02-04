分手更見人品！體面地結束、說句「謝謝，再見」，是給對方最後的溫柔

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「同佢行到分手呢步，我都會難過，但至少希望分得好睇啲，令大家舒服啦。」他幽幽地說。

「可以好好地講句Thank you，Bye，都係好事。」我說。

因性格不合，他早前萌生與女友分手的念頭，然而她生活剛好遇上問題，他便一直陪著她渡過難關，一切步回正軌後，他還特意約她見面，說出自己的想法，才正式分別。這樣的好聚好散，好像已很少聽到了，難怪他交過多個女友，大家依然對他評價不錯，說他是個有風度的男人。

要是兩人的分手原因不太糟糕，在提出分開時還能相約對方喝杯咖啡或吃個飯，面對面的說著過去，真實地說出當刻想法、彼此間的問題、無法繼續的原因，把該說的話好好說，理性地了斷，也算是有始有終吧。

「好好分開」如今已不太適用？畢竟現在的人分手狀況多多，涉及不同因素 － 第三者、冷暴力、動手動腳或錢銀瓜葛等......。這些情況下，要好好地結束簡直是困難得很，幾乎是伴隨大吵大鬧、撕破臉、互數對方、避之不及的模樣吧。是當下的感情都快餐模式至上，大家只想著結束時如何讓自己有利地脫身、快速逃離、轉身尋找下位？

聽說分手更見人品，甫開始有多美好，結束之時仍保持優雅的風度，著實不易。可有試過，與對方分開時才見盡他最糟糕的一面？曾有位前度與我性格不合，我和平地提出分手，他旋即撕破臉，露出真面目，當面的大吵大鬧，威逼我認錯道歉，分手後還在朋友圈中故意詆毀中傷，扮作委屈的受害者，硬把我說成對不起他的罪人。哈，在分手一刻才看到他的真性情，讓我慨嘆自己有眼無珠，這段情、這個人真是爛透！

誰想到付出過後，還是步向分手，分開有不同的理由、情況，未能走下去確是難以勉強。即使感情已逝，但回憶還在，最遺憾的是對方在結尾時的處理手法，無論是互相責怪或是冷暴力的逼著告別，都讓結局份外難看。

曾經相愛便不該難堪地結束，儘管無法在一起，但給予對方一個體面、足夠尊重的結束，說句「謝謝，再見」也是應該吧。







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