同居後「愛愛」次數不升反降！是工作生活，還是無盡家務讓人疲累不堪？

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最近L與女友邁向同居生活，本以為有了空間二人世界，一定有更多甜蜜又親密的「愛愛」生活，實際卻與預期有落差。

「邊個話同居一定Sweet㗎？好多嘢做，好疲累呀！」他邊說邊搖著頭。

一心以為初同居的他會有些Juicy內容跟我分享，誰想到他竟是跟我說起家務事！

同住後，大家不再如拍拖時那般輕鬆，只是見面、吃飯、Say bye，而是確確實實地一起走進生活。無論是朝夕相對，花上時間適應彼此的生活模式、習慣、脾性，學習互相磨合，亦要面對生活上的柴米油鹽、大小事務。

「日日都好攰，有時OT完，晏放工仲要諗今晚食咩，要唔要買餸、煮飯，之後仲要洗衫晾衫、清潔，家務總係做唔完咁！」他接著說。

「自己住係要自食其力啦，哈！」我笑著說。

他說的「累」不是同居後與女友每夜激情親密、天翻地覆，而是工作、生活和家務瑣事讓他感到很累！

離開家裏，搬出去自己住，有自己的地方，擁有不少自由和空間，做些甚麼、晚回家都沒人管，那種快活確是難以言喻。只是自住後家事比想像中還要多吧，甚麼事都得自己摃，無論是家中安排、整理、簡單維修，都得靠自己一手一腳來。而每天家裏瑣事甚多，由基本打掃清潔、隔幾天洗衣服、晾曬、買菜、煮飯、洗碗，每一樣都要一手包辦，還要上班、OT……實在忙碌得很。要是身邊那位是個只顧躺平的大懶人，自己一力承擔大部份家務和照顧他的責任，更是身累心累呀。

「做完家務，累到只想抖吓，攤係梳化玩下電話，休息仲好。拍拖嗰時，我同佢每個月幾次，宜家一齊住反而半個月都未必有一次……無咩精力談情做愛啦！」他失笑地說。

上班時被工作堆壓，下班後還要回家處理一切家務，哪來多餘的心情、精力與女友慢慢調情，享受親密？今晚還是早點休息，明天返工請早！

親密生活欠奉、性生活頻率偏低、性福不美滿，大概已是不少香港人慣常面對的無奈情況，當大家認為土地問題是主因，情侶、夫妻缺少空間去做愛做的事，不，是環境的壓力、生活上的大小事把人壓得疲憊不堪吧。

沒有好心情，又何來性趣？「累呀」，大概是我們最常說的話吧！







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