Player基因改不了？對方是好是壞，最該相信是自己的直覺

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朋友場合中認識的他，於短短兩星期間，已對她積極追求，約會吃飯、噓寒問暖、管接管送，加上他職業不錯，感覺是個可發展的人。

那時她總是開口埋口提起他，原以為是發展ing，誰想到突然「勒馬」。

「開始個時佢對我幾唔錯㗎，我係有諗過發展下，只係後來大家傾偈多咗，我對佢反而有種奇怪嘅感覺。」她說的感覺是從正面走向負面吧。

「你一定知道啲嘢？」我不禁問，顯然她是從對話中知道些事讓她心生避忌。

「係啲細節，例如佢提過以前遇過啲女仔，就算無一齊都會好主動黐身黐勢或投懷送抱，佢唔鐘意對方都一樣會照單全收，聽落人品爭啲......。」她猶豫地說。

說起過去，他分明是個「有食唔食」的玩家，聽到都Red flag！

「雖然佢話宜家收心，想同我好好發展，但佢成日故意有身體接觸、講咸濕話題、搵借口上我屋企、叫我對佢主動啲……感覺大家識咗無耐，佢就係咁Push，就係覺得佢伏！」

認識時間不長，卻一直急於推進關係？表面誠懇的他是洗心革面了麼，或是過去的細節反映人品，Player基因改不了？各種蛛絲馬跡之下，她與他愈相處，只是愈見保留，這是種難以說明的感覺，那就相信自己的直覺吧。

若論當時相處，他對她是不錯的，只是因為玩家味太重，讓她不其然的卻步，感情到此為止，數月後她從Mutual friend口中聽到他的動向。

「聽講佢同朋友提起，之前間中都有搵炮友，呢排單身想有嘢玩，話約App嘅女仔開房喎……。我聽到後反而唔太驚訝，或者之前感覺佢有啲表裏不一啦，好在無同佢發展，哈！」避過雙面人這一劫的她笑了笑。

她不是沒想過當初單憑感覺，認定他是Playboy而保持距離，或許是誤會了他，但從過去的行為加小細節看人，她就是認為他不可信，現在該慶幸自己的眼光吧，相信直覺，不會看錯的。







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