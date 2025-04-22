失戀過後：先要學習放下！學懂Move on才是一段感情中的最終章

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他們分手的消息來得突然，朋友們都甚為驚訝，本來是恩愛的一對，怎會就這樣分開了！

「我同佢一直相處幾好，大家喜好又夾，點會諗到嗰次為啲小事，嘈咗幾句就變成分手。之後佢仲Block咗我，我都搵唔到佢……今次佢咁決絕，都係完㗎啦。」

之前每當他提起女友，都是一臉甜絲絲的模樣，現在的他卻只有愁眉苦臉。

「佢份人決定咗就無得改，我係好鐘意佢，就咁就分開，我真係好難過。」他唉了一聲。

「感情唔係單方面就得，既然佢咁決絕，你又無得挽回，只能接受現實啦。」我輕聲的說。

為些小事意見不合，心火氣盛的兩人便旋即吵起來，忘記了平時的好感情，此刻既不肯妥協，亦不願意各退一步，一時之氣下更是隨口鬧分手，氣在頭上嘛，就此say bye啦。

他原以為待消氣後，大家便能如過往般，回復感情，誰知道吵鬧幾句後，她會如此決絕，不理不回，直接和他絕交。對於這樣的結局，他是十分錯愕，一時之間難以接受，但對方頭也不回地轉身，他又能怎樣？

吵架時互不相讓，總要爭個輸贏，有多少關係是輸在一言半語和鬥氣之上，最後一拍兩散！

結束一段關係，從來都不易，難就難在分開後會有連環的陣痛，腦海總是重複回想著當時在一起的相處點滴和甜蜜時光，教人難捨難離中再帶點不甘心。無論是後悔、自責或難過，發生過後想要回頭已是不可能，過去的已是過去，眼前是復合無望，便不應作無謂的糾纏，多想無益呀。

反覆地陷在失戀當中都是於事無補，人生流流長，日子還是要過，感情走到盡頭，俐落地處理，對自己也是好事吧。容許自己有多些時間和空間去面對分開的事實、冷靜地思考、調整情緒、平伏心情，放下該放下的人和事，重新找回自己，再次向前走，懂得Move on便是這段情要學習的最終章！







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