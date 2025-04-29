出軌也分程度？無法接受肉體出軌，精神出軌又可否被原諒？

加入最愛專欄 收藏文章

出軌如果有分程度，輕度的可否暫且獲得原諒？

「自己結咗婚，都仲諗住其他女人，我接受唔到囉！」她勞氣地說。

她無意間發現丈夫與新來的女同事來往甚密，除公事外，私底下還經常WhatsApp聯絡，由訴說日常到漸發曖昧的內容都有。雖說暫未發現更進一步的舉動，但她已為此大動肝火，跟丈夫鬧著離婚了。

「佢地發展到咩程度先？有『食』到嗎？」我直接的問，他們的進度是影響大局的主要因素呀！

「佢話只係大家Flirt下，無發生過親密嘢，呢樣我信嘅，但係佢無諗過我嘅感受，明知自己有老婆，都唔識得避嫌？宜家嘅曖昧係有來有往，偷食嘅前奏喎，我接受唔到囉，諗緊同佢離婚啦！」

丈夫明知自己是已婚身份，依然樂此不疲，欲拒還迎地享受女同事的傾幕和愛戴，繼續熱線不斷，甚至認為精神上的曖昧交流不算甚麼，這是她最生氣的一點。

每個人能接受感情的瑕疵程度不一，也許感情經歷較簡單的人，在面對出軌時更難以承受那份衝擊，反應亦會較大。畢竟丈夫是她的初戀，拍拖、結婚，一切都是順利的大直路，分開、外遇的事只在電視看過，她從沒想過會發生在他們關係之中。當有另一個女人介入時，感情曾潔淨無瑕的她，可會接受能力相對較低，眼裡容不下一粒沙子，更不接受任何灰色地帶……？

「如果佢地無肉體關係，只係精神上，你真係接受唔到嗎？」我輕聲的問。

外遇、出軌，是否有分程度？要是這次的出軌只停留在氛圍和思想上，倘在「發乎情，止乎禮」的階段，言語上的曖昧，腦袋中的跳脫和放縱，終究沒有或未有肉體上的踰越，是否可以暫且算了？

雖說要是不離婚，為小事動輒緊張、繼續懷疑或爭執，是一場折磨，但吵過鬧過後，給他警告，要他認錯兼守行為，亦是個可行的方法？畢竟這是場婚姻，一個決定會牽連甚廣，要是精神出軌未至於太過分，真的不能原諒嗎？給個機會，讓他挽回，對大家都好？

曾聽說過「出軌有分認真不認真」，那純開心、未動心或動身的是否不算認真？不認真的出軌可否不用認真地看待？







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好