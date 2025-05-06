男人心也是海底針！爽朗直接的他，可曾把真心話說出口？

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「女人心海底針」，聽說女人總是較少表露心思，難以被摸透，但男人又何嘗不是？！最近聽了朋友間的情事，才發現男人儘管看似較爽朗直接，但一到「真心話」，要他們坦然地把心裡所想的說出口，談何容易！

1. 男人同樣在意女方的財力

早前朋友J與男友分手，大家都甚為驚訝，他們可是拍拖多年，正準備買樓結婚的，消息卻如此突然！J固然是不甘心，但摸著頭皮也想不通，何以一向相處不錯，正要談婚論嫁時才唐突地「被分手」？

當時男友絕口不提分手理由，只是輕描淡寫地說「想分開」，輾轉數月後，才從朋友口中得知真正的原因，原來男友嫌她家境不好、人工不高，無法幫忙夾首期買樓，思前想後，覺得她不是個適合一起建立家庭的理想妻子人選。

這個理由可會讓人感到心淡？猶其是一起多年，相安無事，卻在打算結婚前才被界定為「不合適」？與其說女人大多很現實，會考慮男方的事業、經濟條件才會交往，男人同樣也會從金錢角度出發，對方的背景、身家，同樣是他們會在意的重點。

2. 女友只是女友，沒有想多

友人G和女友拍拖數年，女方多番明示暗示想婚，G卻總是不置可否，連親朋好友都忍不住八掛提問，他依然笑而不語，從無行動。女方已30有餘，年屆適婚之齡，眾所周知，她可是一心一意視他為結婚對象的。

就在一次朋友聚會中，喝到半醉的他才說出真心話「我當初係覺得佢幾靚，先同佢一齊，話好鍾意又唔算，淨係拍拖啫，無諗過同佢結婚㗎！」噢，兩人在一起已一段時間，卻從來不是為了互想了解、相處，考慮攜手走進人生的下一章。拍拖只是為了拍拖，安心停留在這階段也沒有對錯，但他可從沒有表明呀，既然沒有結婚的打算，又何必在這個年紀拖著，讓女方心存期待，耽誤青春呢？

兩人關係表面看似不錯，心思卻是兩回事，他心裡怎麼想，也不會宣之於口。難怪有人說當男人要把秘密藏起來之時，就連身邊最親密的那位也未必能洞悉他心底真正那句！







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