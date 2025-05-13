當上小三後的自白：落力維持美麗的外表，只因No Pain No Gain？

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看到G在社交平台上的美照、出入貴價餐廳吃好西、吃喝玩樂的寫意人生，一眾朋友們總是羨慕不已。而她日益升級的姣好身材和美貌，更是讓步進中女，日捱夜捱的我們自愧不如。

她曾向友人提及，男友對她很是遷就和愛護，甚至包辦她生活住行、出外旅遊的洗費。一起已5年多，感情算穩定，只是風光背後，還是有難以言喻的委屈，核心問題是他有家室，她是位半公開的小三。他太太和家人一直知道G的存在，他身處其中卻一直拖拉，遲遲不肯作出選擇，更享受左擁右抱之福。

「男人始終係視覺嘅動物，宜家我靚，自然可以贏過佢屋企嗰個發福嘅老婆啦，但我怕有日老左、走樣咁點算？男人幾時都可以搵個年輕啲嘅女人架！」充滿危機意識的她說著。

他的正室和作為小三的她經常暗自角力和爭寵，而G為這段從不實在的關係，一直感到不安，加上即將步入女人40，她份外的緊張。

「我真係好忙呀，要努力Keep好自己，最近先食下廣告賣嘅烏絲素、NMN，聽講話逆齡抗衰老，唔知得唔得呢！遲啲再打針執下塊面，我接受唔到自己外表失色呀！」她接著說。

女人愛美，而她尤甚，但凡美容護膚、化妝打扮，她都特別鑽研。近年她更是為了外表由內至外地努力，服用不同的補充品，最新、最熱門的療程她都一馬當先的嘗試。還有一貫的美白、保養、瘦身或醫美療程，單是聽她說著，我都幾乎記不清。聽她一時要打透明質酸或抗皺瘦面的Botox，把國字臉修成V臉，愈發精緻的五官，更凹凸有致的身材，為了終身美麗，她可花了不少功夫和金錢，No pain no gain！

「變美」已不單單是自我形象，更是她穩定關係，留住男人的一個方法？年紀漸長的她要用一切可行方法抗老兼「變靚啲」，維持外貌和身材，積極升級至不同版本。畢竟誰也不保證男人會否貪新忘舊、始亂終棄，到時青春不再的她如何是好？要努力不懈，能Keep就keep。

落力地保持秀色可餐，是身為小三的必備特質？她大概深明男人的喜好，作為小三，要與他正室競爭，自己長期得寵，少不得男人的偏愛，而所謂的愛，大部份與美色、皮囊有關，她的一大價值便是當個稱職的花瓶，「以色事人，更怕色衰愛馳」，這場長期戰爭呀！







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