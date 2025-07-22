在交友App認識的對象，總是發展得特別快！人來人往、快來快去是拍拖新常態？

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這個年紀，要在身邊找個合適的對象發展已不太容易，要認識一個陌生的人，繼而發展更是不容易。

一直身處在女多男少的環境中，A是交友App的常客，手機上滑動幾下，認識新對象，打開話題、聊天、相約見面，尋找認真或Causal relationship都好，已習慣一貫的人來人往、合則來不合則去的模式吧。

不時聽她分享著遇過的人、發生過的事，無聊或古怪之人太多，讓鮮有玩交友App的我食過不少花生。

她早前在App上認識一位外型俊朗的男生，聊了個多星期後便相約見面。

「係App度識嘅人有時就係發展得好快，哈，同佢傾咗幾日就見，感覺都OK，食完飯我哋一齊行，佢已經拖我手啦！」」她顯然是「色迷心竅」，樂在其中。

也許是覺得眼前這位，比之前在App上遇到的更為正常、優質，所以即使兩人認識不久，她都樂於極速發展。

「第一次見面就咁快拖手仲一齊啦？」對人際關係、感情慢熱的I人如我，確是難以想像這種光速的關係。

「咁佢靚仔又主動，我都好難拒絕嘅。」她笑著說，流連在不同男生之間，開展各段關係也很有快感吧。

聽她口吻，兩人固然是互有好感，只是他們光速地發展，在短短不到一個月，於交友App上認識、交談、見面到拖手，第二次見面已開展親吻，身體接觸的情節，其後他更要求發生關係......。儘管一切好像順理成章，但在未有互相確認是男女朋友的關係前，感覺怪怪，進度亦太快了吧！

交友App的速食常態便是如此，大家以目標為本，認識不久即進擊，一起後才看看眼前這位是否合適。至於以往會花時間做些事前功夫，互相了解、發展、確認關係，這一套已不合時宜了嗎？

缺乏了解和信任之下開展這段關係，雙方很即興地一起，認識時間如此短，未曾了解對方為人、想法和三觀，更未知大家對未來的方向是否一致，這樣的關係穩固嗎？畢竟兩個人在一起，並不是單靠一時的Feel，更不是為有人陪便可。搞不清這次的她是勇往直前，活在當下，還是久缺考慮，太快開始？

也許發展的次序調亂了，她對這段感情一直沒太多信心，分不清是正式的在一起，還是兩個人剛好湊成一對，有時她想認真走前多一步，卻覺得男方一直吊兒郎當、倘未Ready，漸漸地大家都覺得從App發展的感情都是如此，這就是交友App的文化麼？







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