「財色兼收」的愛情：物質面前，情感已變得不再重要？

加入最愛專欄 收藏文章

認識一名男友人，他自身條件不錯，有學歷，有專業，是名核數師，而他女友同樣學歷、外型不錯，看上去挺登對，只是這段情在談婚論嫁前便告吹。

「大家傾到結婚，自然講下將來、家庭安排咁，點知我發覺大家嘅金錢觀好唔同，佢要我負責晒佢嘅好生活！」他說著。

「咁結得婚，當然想有好生活啦，如果唔係自己一個仲好呀！」我笑著答。

「邊有咁簡單，我諗住佢家境唔錯，可以拎筆錢夾首期，點知佢要我出哂，結婚之後佢亦唔想做野，仲要請工人，仔女要讀好學校。」他坦白的說：「當初覺得佢幾靚，又中產家庭有啲錢，發展得過，結婚係1加1大過2嘛，但宜家佢唔想出錢，亦要求我以後養佢，無咩好喎！」

這樣說的他固然是個精明之人，或許工作經常與數字為伍，他對錢銀向來敏感，生活中、與朋友相處，有時也挺會計算，聽他說過會否和一個人做朋友，是會考慮對方的背景、社會、經濟地位，能否為自己帶來幫助。由此看來，他選擇與這位女友拍拖，亦有實際的考量。

不少人在尋找伴侶時，除了談情說愛，還會期待能「財色兼收」？而形容一段關係，大概這兩個詞挺為適合 —「向上」、「向下」，有些人Target一段能快速向上爬的關係，在對方身上獲得金錢、人脈、資源，令自己的經濟、身份、地位有所提升，所以他們著眼的是向上娶或向上嫁。只要能滿足他們的物質、現實需求，愛情的成分並不重要。

而那些「向下」的關係是不少現實之人最避之則吉的，即使有多喜歡或對方的性格很好，但一想到與對方結婚後，會增加自己的生活成本，攤分了物質享受，他們皆會轉身就走，反正會否發展、繼續一段關係，都是為了自身的利益和目的呀！

當然，不排除他女友在這段感情中同樣是另有目標，或許就是期望能「上嫁」，嫁給一個有不錯工作，社經地位的男人，透過結婚向更好的階級上流，最好是能獲得男方的金錢和資源而不用工作，悠然地享受生活。

結果左算右算、利益比較、權衡利弊後的兩人，如意算盤打得不夠響，沒有明顯的好處，這段情亦隨即告終！







【說說心理話】陳敏兒經歷丈夫突然病逝，成立「幸福生活協會」，幫助照顧者。舉辦按摩工作坊，讓癌末病人都有幸福的感覺► 即睇