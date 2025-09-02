走到盡頭的婚姻已無法挽回？由相愛到結束，剩下只有無奈

加入最愛專欄 收藏文章

他們由拍拖到結婚已近10年，經歷過當初的相愛、一起、步入婚姻、孩子出生，一直以為簡單的美好，還是在無聲無息間被打破。

當她正忙於兼顧家庭和工作，卻發現丈夫與女同事來往甚密，手機不時傳來調情短訊，私下更是頻密地約會。面對如此明目張膽的出軌，吵過鬧過，她亦動過離婚的念頭，只是有了小孩，要分開也不容易，長輩亦不停勸說，他們才勉強地維持著關係。

「繼續一齊、離婚？呢個念頭喺我腦海出現過無數次，只係有咗細路，邊個想離婚……。」她嘆了口氣。

她直言這是場有名無實的婚姻，自小孩出生後，他們已好幾年處於無性婚姻的狀態，他不會碰她，她亦沒有慾望，大家有如室友般住在一起。後來他表示想追個兒子，他們才再次行埋，彷彿是為了生孩子才有夫妻間的親密……。

她曾經想過，第二個小孩的出生或會能重拾舊情、挽回婚姻，只是現在他們的唯一話題便是小孩和家事，除此之外，兩人已甚少交集，就連平常一句問候，說句「你好嗎？」都沒有，相敬如冰。

「如果再揀過，可能揀分開、唔生第二個小朋友，大家都會舒服啲？」

相愛多年後，大家的心已走散了，大概是為了這個家，才維繫著表面的關係，愛過都只在曾經，這一刻是真的不愛了。面對這樣的困境，她很是無奈，情感上她不再愛眼前的男人，但為了孩子能有個完整的家、足夠的照顧、貼近長輩的期望，她只好咬著牙關繼續下去。

直至近日，丈夫經常借故遲遲未歸，在外夜宿，她開始想他是不是有另一段婚外情，她是否該為這段名存實亡的婚姻作出決定，分開、選擇自由、過自己想要的生活？這個想法既強烈，卻也充斥著猶豫，她不知道分開後，她可否如常地過、生活、經濟是否OK、小孩會否習慣單親？還是該當沒事發生，睜一隻眼閉一隻眼，繼續一起？

家裏一張張掛在牆上的照片，有他們的合照、婚紗照、全家幅，曾經的甜蜜和相愛，如今只是一道道過去的光景。

“How do you know when the relationship is over? When you feel more in love with memories than the person next to you.”







