沉船過後：一場被愛的假象，別傻傻地淪為玩家的玩物！

加入最愛專欄 收藏文章

「明知佢唔會放棄女朋友同你一齊，點解仲要咁傻！」好幾次聽她說著這段情中承受的委屈，我也看不過眼了。

「你知我好鍾意佢……。」她輕聲的說著。

「佢每次搵你都有目的喎，飲杯嘢就去開房！每次『食』完又對你好冷淡，點睇都唔係對你真心啦！」我沒好氣的說。

他是個滿口謊言的人，追求她時隱瞞自己的感情狀況，訛稱是單身，到後來她沉船了，才發現他有個拍拖多年，幾近談婚論嫁的女友，只是當時已動心的她，捨不得就此離開，便成了他「名正言順」的小三！

日子久了，花心的他失去興趣，旋即提出分手，她卻緊抓著不肯放手，漸漸淪為床伴。

「佢唔會同你正式一齊，點解你仲同佢上床？」

「我知現實中佢唔屬於我，但係床上佢會主動攬我、鍚我，就好似以前咁，雖然我知佢只係要sex，但我喜歡佢對我嘅溫柔，掛住呢種感覺......。」

她眷戀著兩人相愛時的那份甜蜜和親密，即使關係早已變質，她依然希望能重回床上尋找所謂的「被愛」。儘管只是片刻的溫存，但肢體緊貼、肉體糾纏時，他眼中只有她，會抱、會親、會體貼地照顧她，仿佛能重溫與他一起的時候，那就用肉體來維持這個被愛的假象吧！

在床上的一刻，這個男人在她身體上游走、肉膊時，是讓她有被需要的錯覺，還是她只求有人在身邊陪伴的感覺？這樣的關係可有很卑微，他為性，她為那份虛假的愛......她可有想過心裏到底要些甚麼？

「我叫你斷你都未必會聽，你只需要問自己咁樣值唔值得！」

為那刻被愛的假象，當上被發洩的工具人，是她想要的麼？為不值得的愛與慾而甘心沉淪在這段崩壞的關係，只希望她日後回想，不會盡是後悔吧！







獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽