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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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09/09/2022

如何為伴侶製造小確幸、重拾激情？Good Kiss + 身體接觸！Timing、撫摸部位、力度點掌握？別當伴侶是壓力球！

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　　上一集「男男女女‧嘉點情趣」為大家分析過5個大扣分的接吻方式，今集就來談談好的接吻、好的接觸！女性和男性對親吻的視覺定義大不同，男人親你就是想有「進一步」？女人心中的Good Kiss其實只需「輕、柔、慢」三個字？想讓男人每天主動親你，教你輕易建立情侶間小儀式感，令「奇蹟」自然出現！適度的身體接觸，更有助身體釋出愛情荷爾蒙，大大提升情趣！究竟身體哪些部位最敏感？接觸的Timing、部位、力度應該怎樣才合宜？快聽主持人分享！

 

 

Read More：你今日Kiss咗未？接吻可產生愛情荷爾蒙，令感情升溫！5個大減分的接吻方式分享，要避免！

 

Credits

Photograph／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang


 

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