16/09/2022
20%伴侶無性生活！揭開男女性慾大減因由！如何達到雙方都有性滿足？不一定要性高潮！
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繼接吻、身體接觸之後，今集節目Alyson與Kaman會為大家分析現代情侶及夫婦的性生活！近年有一個名稱叫DINS，原來是Double Income No Sex！有研究指香港接近20%情侶過著無性生活！男性與女性性慾減少最大原因是甚麼？為大家揭示3個女性「Cannot」的性愛場景！此外，男女對「性滿足」的定義亦大不同；女性最著重完事「黃金6至10分鐘」？點解男性做完即瞓要體諒？即聽專家點講！
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Credits
Photograph／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video／CWing Li, Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong
Video Editing／Ronald Chang
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