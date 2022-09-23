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男性和女性在生理上，由起點到滿足點都大有不同；比如，男性對於性需求絕大部分來源於視覺效果和肉體上刺激；而女性則比較複雜；有研究顯示，十次性愛關係中，女性達到性高潮的比率或許只有三次，原因是女性在生理結構上，有不同接觸點可達致性高潮，而我們常常提及的G點也是一個迷思，究竟是否只有陰道才可引致性高潮？今集兩位主持會與大家深入探討！其實無論性事和兩性相處，最重要是溝通！所以同場更大談5個男生最受不了的女生行為，你有試過踩雷嗎？

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20%伴侶無性生活！揭開男女性慾大減因由！如何達到雙方都有性滿足？不一定要性高潮！



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Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang







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