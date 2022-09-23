Sex & Love

男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

加入最愛專欄　 收藏文章　

23/09/2022

性高潮不一定要搵G點！先搞清你是Vagina還是Clitoris Person！5個男性最受不了伴侶的行為，你試過踩雷嗎？

#兩性關係 #愛情 #高潮 #G點 #戀愛 #性愛 #關係 #Love Philosophy #性關係 #情趣 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻

　　男性和女性在生理上，由起點到滿足點都大有不同；比如，男性對於性需求絕大部分來源於視覺效果和肉體上刺激；而女性則比較複雜；有研究顯示，十次性愛關係中，女性達到性高潮的比率或許只有三次，原因是女性在生理結構上，有不同接觸點可達致性高潮，而我們常常提及的G點也是一個迷思，究竟是否只有陰道才可引致性高潮？今集兩位主持會與大家深入探討！其實無論性事和兩性相處，最重要是溝通！所以同場更大談5個男生最受不了的女生行為，你有試過踩雷嗎？

 

 

Readmore：

20%伴侶無性生活！揭開男女性慾大減因由！如何達到雙方都有性滿足？不一定要性高潮！

如何為伴侶製造小確幸、重拾激情？Good Kiss + 身體接觸！Timing、撫摸部位、力度點掌握？別當伴侶是壓力球！

Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video／Ronald Chang, Ashley Choi, Oscar Wong

Video Editing／Ronald Chang

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

Staying Fit During Summer
More On 男男女女‧「嘉」點情趣
You May Also Like
#兩性關係 #愛情 #高潮 #G點 #戀愛 #性愛 #關係 #Love Philosophy #性關係 #情趣 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻
More on Sex & Love

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#DIVAart#Artinvest#Artcation#Clogs#Sex & Love#藝術品投資#Ben#Book#Trends#Biotin
Sex & Love Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
大國博弈
貨幣攻略
More
Share