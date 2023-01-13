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家計會曾有研究報告比較中港台三地男女每月的性愛次數，發覺香港人的行房次數非常低！以30天為期，內地平均有5次、台灣人平均有4次，而香港人僅3.7次，而香港的出生率更屢創新低！究竟影響香港人性事頻率的原因是甚麼？居住環境？小朋友？想重燃性趣，毋須大龍鳳！今集專家Kaman和Alyson給大家多個方法，透過重新認識自己和對方的身體、建立We-time等，讓如「死灰」的性慾復燃！

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情趣用品店老闆分享：80歲伯伯的心酸故事！女士唔知自己陰道痙攣！大學生唔識避孕？3歲到80歲都要有性教育！香港性教育落後成點？

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一間情趣用品店的誕生！源於人生第一次高潮？店主開店見聞分享：我哋係「性事藥房」！所有Sex Toys都試過晒？邊款最醜/最正/會著火？

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi











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