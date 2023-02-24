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今集繼續探討Oral Sex口交課題！如何提升口交的滿足度？坊間常講的「69式」姿勢，為何總是想易難行、想像與現實落差大？談到這裏，大家不妨還原基本步，究竟口交算是性嗎？美國總統Bill Clinton克林頓在1998年的醜聞中，否認沒有與女主角有性關係，當中只涉及口交；言論一出，不僅惹起爭議，還影響深遠。關於Oral Sex，有研究發現不少青少年在性交前，已經有口交經驗，更覺得口交是安全。其實口交除了不會導致懷孕外，風險跟性交無異，同樣會感染一系列性病！口交可以做哪些安全措施？

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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi







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