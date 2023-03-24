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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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24/03/2023

懷孕性事疑惑！懷孕要禁慾？孕婦會突然變鹹濕？做愛時陰莖會「隊」到BB？女性呢個孕期行房會享受前所未有最正高潮！

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　　等待新生命的到來，相信準爸爸和準媽媽都滿懷期待！但在等待的過程中，夫妻的性生活似乎也變得特別緊張！究竟懷孕期間性生活應否如常？性事動作、孕婦高潮子宮收縮會否影響到BB？有不少人甚至疑惑，BB會知道嗎？太多太多關於懷孕期性事的迷思！今集就由兩位主持，同大家逐一拆解！另一個有趣觀點，體貼的準爸爸，通常都體諒媽媽懷孕時不適、疲累要禁慾，事實上孕婦仍然有著強烈性需要，而且在某一個孕期會享受到前所未有性高潮！到底是哪一個階段，即刻睇片啦！

 



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Credits

Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li

Video Editing／Ashley Choi

 

 

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