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大家經常都會聽到「職場性騷擾」，你身邊有無發生過類似事件？原來這個現象好普遍！你對職場性騷擾的問題知道多少？以為齋講客觀事實？原來都講主觀感受！點解當遇到職場性騷擾時，受害人往往不敢舉報？有甚麼顧慮？對於職場性騷擾，公司HR點拆彈？如何判斷誰是誰非？一連串的疑問可能存在於打工仔心中良久，今集我們邀請了曾於iBank、金融機構、上市公司等往職人力資源部主管Paul Choi與大家分享拆解！

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Credits

Photograph／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li

Video／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi







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