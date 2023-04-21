Sex & Love

男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

加入最愛專欄　 收藏文章　

21/04/2023

職場性騷擾原來好普遍！唔只男騷擾女，仲可以男男、下屬騷擾上司！受害人舉報有咩顧慮？公司點判斷誰是誰非？原來咁做已構成性騷擾！

#兩性關係 #愛情 #性騷擾 #職場 #戀愛 #關係 #Sex Tips #Love Philosophy #情趣 #男女關係 #職場性騷擾 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻

　　大家經常都會聽到「職場性騷擾」，你身邊有無發生過類似事件？原來這個現象好普遍！你對職場性騷擾的問題知道多少？以為齋講客觀事實？原來都講主觀感受！點解當遇到職場性騷擾時，受害人往往不敢舉報？有甚麼顧慮？對於職場性騷擾，公司HR點拆彈？如何判斷誰是誰非？一連串的疑問可能存在於打工仔心中良久，今集我們邀請了曾於iBank、金融機構、上市公司等往職人力資源部主管Paul Choi與大家分享拆解！

 

 

Readmore：

時鐘酒店見聞分享！SM、地鐵站、課室、診所，邊個主題房最刺激好玩？Book房如何做到免尷尬？情侶竟會鬥High鬥大聲唔怕醜？

更多時鐘酒店見聞分享！邊個時段最多人偷情？傳說中Sugar Daddy真實存在？房內有無CCTV？年輕人竟然喺呢度獻出第一次！

 

Credits

Photograph／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li

Video／Ashley Tsoi, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

Watches & Wonders 2023
More On 男男女女‧「嘉」點情趣
You May Also Like
#兩性關係 #愛情 #性騷擾 #職場 #戀愛 #關係 #Sex Tips #Love Philosophy #情趣 #男女關係 #職場性騷擾 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻
More on Sex & Love

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2021xmaslove#2021xmasgift#DIVAart#Artinvest#Investment#藝術市場動向#Artcation#露背#編輯試用
Sex & Love Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
連環爆雷
大國博弈
More
Share