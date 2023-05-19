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還記得那些年初次接觸性知識在哪裏？遇性疑難話畀邊個知？說到向大眾講解性教育的「始祖」，相信曾風靡一時的「Y」雜誌必定是其一！當年雜誌中的一個「Dr. Sex」專欄專為少男少女們解答各種性的疑惑，好像「錫錫會大肚？」、「點計安全期？」、「應否獻出第一次？」等等，深受年輕讀者們歡迎！今集我們有幸邀請到當年「Y」雜誌的其中一位Dr. Sex現身！身兼牙醫、法醫和性學專家的梁家駒醫生，與大家齊齊分享當年的各種趣聞，以及對不同世代，不同性疑惑的看法！

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Credits

Photograph／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li

Video／Oscar Wong, Ronald Chang, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi







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