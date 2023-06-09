09/06/2023
與性相關的行業你識幾多？由學術研究講到情色刊物、Phone Sex到AV女優！為研究將性事展露人前你願意嗎？這本情色雜誌學英文一流？
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正所謂「行行出狀元」，只要找到自己的興趣，在各行各業也可以發光發亮！在現今社會，說到與「性」相關的行業，相信大家會馬上聯想起AV產業，但其實與性相關的職業有很多，由學術研究、性治療，以至情色小說作家、刊物出版、Phone Sex等，全都是因「性」而起！原來早於五、六十年代，已經有學者招募志願者參與性學研究，研究好出位，志願者要將性事展露人前！入行做Phone Sex接線生原來唔係咁簡單？情色雜誌除了用來欣賞異性美態，仲可以是學英文「教材」？今集內容好有趣，齊齊聽專家分享！
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Credits
Photograph／Oscar Wong, Tony Leung
Video／Oscar Wong, Tony Leung
Video Editing／Ashley Tsoi
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