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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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16/06/2023

素海霖繪麗奈登場！令女生對AV改觀？粉絲站出來公開撐？對香港保守狀況有咩衝擊？香港AV女優第一人剖白心路歷程

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　　萬眾期待！香港首名進軍日本AV的女優繪麗奈登場！身為首名港產女優，相信大家都有很多問題想問問繪麗奈！在日本出道原來要過五關斬六將？一套兩個多小時的AV一共花多少時間拍攝？拍攝時導演沒有要求講日文，更支持繪麗奈用廣東話演繹！繪麗奈心目中的AV情節竟充滿港式元素？投身成AV女優後，她又怎樣看待愛情？接下來又有甚麼打算？繪麗奈的出現，對香港社會對性保守的思想帶來甚麼衝擊？有沒有改變大家對AV行業的睇法？今集請來繪麗奈為大家一一解答！

 

 

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Ashley Tsoi, Celia Li

Video／Ronald Chang, Ashley Tsoi, Celia Li

Video Editing／Ashley Tsoi

 

 

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