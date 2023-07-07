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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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07/07/2023

炎炎夏日竟是性事旺季？幾多度最能誘發性慾？咩體位最啱夏天？一件家中小法寶讓早洩男生持久度Up！

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　　夏日炎炎，每天汗流浹背，有否影響你對性事的意欲？原來天氣真的會影響情趣！有研究指出，最能誘發性慾的氣溫是26至27度，那麼去到幾多度又會令我們的性慾完全減退？冬天雖然夠浪漫，但原來特別容易發生馬上風情況！除了男人有馬上風，原來女士都有機會出現這狀況！來到夏天，想床事更舒服，甚麼體位最適合？在性事中加入一家小法寶，即能提升情趣，甚至能助早洩男生提升持久度！有請專家分享！

 

 

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Credits

Photograph／Ronald Chang, Celia Li, Ashley Tsoi

Video／Ronald Chang, Celia Li, Ashley Tsoi

Video Editing／Ashley Tsoi

 

 

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