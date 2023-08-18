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與另一伴攜手走過人生半世紀，是幸福不過的事，不過踏入熟齡階段，不少人都會問：上了年紀還需要性生活嗎？其實50+的性健康一樣重要！性慾就像食慾一樣，是自然慾望，所以即使是熟齡男女，有性慾也是十分平常，無性趣先擔心！過了激情期，身體有所變化，表現又沒年輕時強勁，可以怎樣提升情趣？此外，即使上了年紀，亦不能忽視性病！根據統計，50+ 感染性病增長率更是最快，仲有聞者心酸的案例？即睇專家講解！

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性病一定唔關你事？全球每年新增個案有咁多億！固定伴侶、身體無異常、口交都有機會中招！邊種最難察覺？邊種潛伏10年？

Credits

Photograph／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video／Crystal Kwok, Celia Li, Tony Leung

Video Editing／Crystal Kwok







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