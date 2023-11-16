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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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16/11/2023

大隻健美先生操肌精力充沛性事嘭嘭聲？肌肉男任何體位都做到？未必！比賽前要禁慾？教你鍛練一個部位提升性能力

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　　每對情侶也有自己一套相處之道，究竟不同類型的情侶，是如何讓愛情保鮮？今集我們請來了得獎健美運動員Bosco和太太Hilary，和我們分享大隻型男的種種生活情趣事！原來健美先生看似大隻，實質常常無飽飯食，比賽前仲會能力值大減！操Fit過程中是否需要禁慾？肌肉男在性事體位應用無難度？未必！作為健身教練的Bosco，在節目中分享鍛練身體某部分有助提升性能力！事不宜遲，有請Bosco和Hilary為我們大揭秘！

 

 

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Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Tony Leung

Editing／Crystal Kwok

 

 

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