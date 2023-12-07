Sex & Love

男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

加入最愛專欄　 收藏文章　

07/12/2023

超甜蜜男男關係解密！同性關係不愛束縛結婚唔容易！點過屋企人嗰關？婚後如何為愛情保鮮、保持恩愛唔變心？

#兩性關係 #愛情 #情侶 #同性戀 #戀愛 #性愛 #關係 #Sex Tips #Love Philosophy #相處之道 #情趣 #男女關係 #同性伴侶 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #男男 #Gay Couple

　　每對情侶都有自己一套相處之道，究竟不同類型的情侶，是如何讓愛情保鮮？今集我們邀請了英文老師Simon Sir和伴侶Steven這對「夫夫」，大談男男生活情趣事！原來男男圈子人人愛自由，唔想受束縛！究竟二人是如何相識、甚麼要堅持結婚？二人最初怎樣和家人公開出櫃和宣布結婚？原來婚前婚後相處都有要訣！同性伴侶如何將愛情保鮮？有請這對恩愛夫夫為我們分享！

 

 

Readmore：

怎樣維繫甜蜜長久關係？讚美的力量超乎想像！讚賞vs批評黃金比例你做唔做到？教你稱讚對方不尷尬不虛偽！被讚應該點反應？你今日讚咗未？

今集講性別認同！男女性別以外仲有They / Them！哪些名人明星選擇跨性別？性別焦慮可以殺死人？

 

Credits

Photo／Ronald Chang

Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi

Editing／Crystal Kwok

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即參加

Travel, Eat, Sleep, Repeat
More On 男男女女‧「嘉」點情趣
You May Also Like
#兩性關係 #愛情 #情侶 #同性戀 #戀愛 #性愛 #關係 #Sex Tips #Love Philosophy #相處之道 #情趣 #男女關係 #同性伴侶 #侯嘉明 #利嘉敏 #男男女女 #接吻 #男男 #Gay Couple
More on Sex & Love

Popular Tags

#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#北宋汝窯器#Gym Come True#DIVAart#ArtInvest
Sex & Love Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
雙幣交易
大國博弈
More
Share