15/02/2024
如何挑起女性性慾？40%女性表示性慾不夠旺盛！定期做一種運動、每天這時段性幻想性慾Up！專家推介3款提升性慾食物、補充劑！呢種維他命B令女性易有性高潮
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在一段幸福美滿的關係中，「性」所扮演的角色尤其重要，不過要激發女性性慾，並不是一件易事！在研究指出，有40％女性曾面臨性慾低下的問題，今集就和大家分享提升女性性慾的方法！想從日常生活入手，做甚麼運動會有幫助？不說不知，原來「性幻想」也很重要，諗吓都已經見效！飲食方面，平日多吃豆漿、豆腐也能提升女性性慾？想催情可以吃黑朱古力？維他命B都幫到手？更有一種維他命B會令女性容易有性高潮！事不宜遲，即聽專家分享！
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Credits
Photo／Ronald Chang
Video／Ronald Chang, Crystal Kwok, Heizel Choi
Editing／Crystal Kwok
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