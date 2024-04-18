18/04/2024
男人最怕：不舉！早洩！部分性功能障礙只因肥胖？17歲男生減肥後重拾性福！先天VS後天早洩有何不同？射精少過幾分鐘屬早洩？專家教2招自行訓練持久度
今集探討男士最怕的「性功能障礙」！近期有報道指，台灣高雄一名17歲男生因性功能障礙先後被3位女友分手，最後決心求醫，結果發現不舉只因肥胖！肥胖也會影響性功能？哪類人要份外小心？減肥後，有多大機會可回復正常性功能？另一邊廂，原來早洩也分先天後天！除了求醫，患者自己在家也能訓練持久度！甚麼是「停止─再刺激法」和「陰莖頭部擠捏療法」？即聽專家講解！
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Credits
Photo／Heizel Choi
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau
Editing／Crystal Kwok
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