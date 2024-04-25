今集講體毛陰毛！體毛多必定強？與性荷爾蒙有關！陰毛有重要作用！愈濃密愈好？點為之多？女性體毛過多或患上這婦科病

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常聽說「體毛長，性慾強」，今集為大家解構各種關於體毛的冷知識！體毛在一個性體位超有用？ 自古以來，男女各有不同的體毛「修葺方式」，原來男女性也曾崇拜體毛，認為愈濃密愈好！說到濃密，其實體毛的多少，和性荷爾蒙有關！點為之多？體毛過多的女性，較易患上一種婦科病！男性體毛多又隱喻了甚麼？即聽專家講解！

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok







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