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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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20/06/2024

精神科專科醫生睇性功能障礙！難勃起與心理定生理關係較大？小鳥醫生：勃起功能障礙或是這嚴重疾病先兆！如何界定性別焦慮？

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　　上集小鳥醫生和大家分享早洩和焦慮症的關係，今集講勃起功能障礙和性別焦慮！勃起功能障礙除了是比理影響，更大可能是生理影響，亦有機會是服用精神科藥物所致！原來勃起功能障礙或和一類疾病有關，或是先兆！除了性功能障礙，亦有不少人因「性別焦慮」求診，究竟精神科專科醫生如何界定性別焦慮？自閉症、強迫症患者也有機會出現類似情況？確定為性別焦慮後，服用荷爾蒙藥物有哪些副作用？有請小鳥醫生逐一講解！

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Sam Yau

Editing／Crystal Kwok    

 

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