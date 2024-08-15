Sex & Love
男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

加入最愛專欄　 收藏文章　

15/08/2024

女王繼續分享經歷！用鞭有特別技巧？自製藤條雞毛掃最有快感？奇怪要求同兒時經歷有關？扮「木乃伊」超驚嚇！最開眼界係呢款道具

#男男女女 #兩性關係 #情趣 #關係 #戀愛 #愛情 #接吻 #侯嘉明 #利嘉敏 #男女關係 #性愛 #情侶 #情感關係 #性生活 #SM #SM女王 #Mistress Jessica #Sex Tips

　　上集女王Jessica拆解不少行業迷思，相信大家也想了解更多！究竟平日女王是如何安排調教流程？開場白都有講究！道具方面，原來DIY比專業道具更好用？令女王大開眼界認輸的道具是甚麼？曾有人要求做「木乃伊」過程超級驚嚇！在調教過程中，又應如何保障雙方安全？今集再請Jessica分享更多女王行業有趣見聞！

 

 

Read more：

SM女王登場大揭秘！SM=皮鞭、變態？同《格雷》情節有幾似？入行最初為呢樣！哪些人愛「被調教」？最難忘兩夫婦齊上陣超尷尬！客人慾望其實老婆女朋友舉手之勞？

前性工作者接客經歷揭秘！最高紀錄日接32客！怪客要求扮蜘蛛精勾引唐三藏？甚麼是「不解Plan」？外國人那話兒真係大啲？獨門吸客絕招公開

 

Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】工聯會調查指外勞輸入政策影響漸現，多個行業失業比例較高，促暫停輸入外勞，你是否認同？► 立即投票

Luxury Watch Trends for 2024
More On 男男女女‧「嘉」點情趣
You May Also Like
#男男女女 #兩性關係 #情趣 #關係 #戀愛 #愛情 #接吻 #侯嘉明 #利嘉敏 #男女關係 #性愛 #情侶 #情感關係 #性生活 #SM #SM女王 #Mistress Jessica #Sex Tips
More on Sex & Love
Popular Tags
#Guerlain彩妝教室#Watches and Wonders 2023#Art Basel 2023#接吻#男男女女#artmonth#Watches & Wonders 2022#Watches#2022vdaylove#Very Peri#2021xmaslove#2021xmasgift#腹部繃緊#est#北宋汝窯器
Sex & Love Columnists
More
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
    • 港股
    • Ａ股
貨幣攻略
大國博弈
More
Share