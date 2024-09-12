熟齡性生活揭秘！研究：接近4成50歲以上人士每月做3次！性慾減低可能反映健康問題？與糖尿病、甲狀腺有關？點解熟齡性病個案多過後生？這個歲數男士最易被情騙

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成年人有性需要正常不過，若熟齡人士表達自己有性需求，大家又點睇？為何年輕一輩難接受長者睇AV、有性生活？研究發現，過半數50+以上人士仍有性需要，53%受訪者仍Keep著每月1次！39%每月做多達3次！隨著年齡增長，不少人都有性慾減低現象，但要小心這或許與身體狀況有關！數據更發現，原來50+年齡層最多新性病案例！現今社會「情騙」愈來愈普及，若年長的單身父母找到「第二春」，子女最怕他們被騙！哪個年齡層的男士易受騙？如何令熟齡人士性生活更美滿？即聽專家分享！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok







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