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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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26/09/2024

專家解構性病迷思！最常見性病病徵竟是無病徵？梅毒會呈「假康復」狀態？HPV病毒存活期達一星期！外遊如何避免中招？

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　　說到性病，大家可能也會想起淋病、梅毒、疱疹等，令人聞風喪膽！除了常聽到的異常分泌物、關節痛、紅疹等病徵，最常見的性病病徵竟是無病徵？不孕、小便痛也有機會是性病表徵之一？梅毒一期會呈「假康復」狀態？想避免染上性病，人人都知要做足安全措施，但原來沒有性接觸，也有機會中招！人類乳頭瘤病毒（HPV）病毒存活期可達一星期？想做性病檢測，市面有售的家居檢測包又是否有效？今集我們請來皮膚及性病科專科醫生葉榮根醫生，和我們拆解種種性病迷思！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok    

 

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