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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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24/10/2024

瑜伽特別篇（上）：簡易拉伸動作美胸兼美背，針對辦公室久坐、寒背圓肩！3款低難度瑜伽體式：牛面式、蝗蟲式、弓式，輕鬆提升體態！

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　　上集和大家分享過運動的好處，今集我們就請來了瑜伽導師陶陶，從都市病入手，以一些簡易拉伸動作，改善常見的寒背圓肩問題，為大家美胸兼美背！哪些動作可同時靈活脊椎和頸部？練習牛面式時，原來肩膊內旋外旋大有影響？蝗蟲式、弓式又有哪些要點？事不宜遲，今集《男男女女 嘉點情趣》為大家送上瑜伽特別篇，馬上跟陶陶學習吧！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

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