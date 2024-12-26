26/12/2024
香港猛男騷幕後花絮：猛男騷不等於脫衣騷！「被寵感」最重要？夫妻檔觀眾超興奮！男性得著或比女性大？
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上集看過了猛男騷表演者的精彩片段，相信大家也想了解更多！究竟猛男騷和脫衣騷有甚麼分別？從女性角度出發，更能體會觀眾感受？經歷一連三場表現，觀眾和表演者又Buy唔Buy？事不宜遲，今集我們繼續請來Naughty Nights香港猛男騷的幕後班底，為我們分享更多演出背後的理念和花絮！
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Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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