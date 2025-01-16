婦產科專科醫生詳解各種婦科癌症！感染HPV不等於濫交！子宮頸癌高峰年齡係OO歲？子宮內膜癌、卵巢癌有哪些高危因素？

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作為女性，步入一定年紀，便要開始留意身體狀況，以減低自己患上婦科病症的機率。究竟接種HPV疫苗，對預防子宮頸癌的成效有多大？子宮頸癌篩查該多久做一次？除了子宮頸癌，我們較少聽到的子宮內膜癌、陰道癌、卵巢癌又有哪些徵兆？今集，「男男女女 嘉點情趣」邀請了香港中文大學婦產科學系榮譽臨床副教授李灝思醫生，和我們講解各種婦科癌症的成因和治療方法！

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok







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