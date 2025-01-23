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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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23/01/2025

婦產科專科醫生分享！過度同情癌症患者未必好？行動支持比言語更重要！少吃2類食物減患癌風險

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　　上集我們探討了有關各類婦科癌症的徵兆和高危因素，若身邊人不幸確診癌症，作為家人或伴侶，該如何陪伴她踏上抗癌之路？過度同情未必是好事？除了心靈，行動支持同樣重要？今集，「男男女女 嘉點情趣」再次邀請了香港中文大學婦產科學系榮譽臨床副教授李灝思醫生，和我們分享患者在癌症治療路上的各種見聞！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

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