06/02/2025
新年新開始！第二春容易開花結果嗎？男性更易走出分手陰霾！「搵水泡」是甚麼心態？為何單親爸爸比單親媽媽更有市場？
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所謂新年新開始，今集就和大家探討感情上的新開始 —— 第二春！經歷分手或離婚後，男／女性分別需要多少時間走出陰霾？尋找「水泡」是甚麼心態？甚麼是Rebound Relationship 反彈關係？重新建立關係後會性福大增？原來單親爸爸有市場？事不宜遲，即聽專家分享！
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Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
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