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男男女女‧「嘉」點情趣 - 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

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27/02/2025

藥物影響性福！傷風感冒藥減低性慾、抗高血壓藥影響勃起功能？快樂荷爾蒙多巴胺也和性慾有關？

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　　生病食藥是理所當然之事。但大家知道，藥物也有機會影響性福嗎？原來我們常常接觸的傷風感冒藥會影響性慾、抗高血壓藥更會影響勃起功能！精神科藥物像是抗抑鬱藥和血清素等，又會對我們性福有甚麼影響？原來快樂荷爾蒙多巴胺和性慾也有關？即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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